Le Prince Albert 2 de Monaco supporter de Venturi

Pour sa quatrième édition dans les rues monégasques, les monoplaces électriques empruntent pour la première fois cette année le circuit complet, de quoi ravir le Prince Souverain, supporter de l’écurie née à Monaco Rokit Venturi Racing

Je suis toujours supporter de l’équipe Rokit Venturi Racing, je veux saluer tout le travail effectué par Gildo Pastor Pallanca et de toutes ses équipes depuis des années maintenant en faveur de la mobilité propre, et de cette formula E qui est un peu le laboratoire technologique pour le développement de la mobilité propre et la mobilité électrique.