Arlo Parks : Caroline

Arlo Parks, une voix sublime venue de Londres

Poétesse, chanteuse, musicienne… Arlo Parks a bien plus d’une corde à son arc, et du haut de ses 20 ans, elle signe un album magnifique, Collapsed In Sunbeams, sorti début 2021. Le single Caroline évoque avec délicatesse une rupture amoureuse sur une musique qui nous renvoie subtilement aux belles heures du Trip Hop de la fin des années 90. La musique d’Arlo Parks est une véritable respiration dans le paysage sonore actuel, entre folk, nu soul et R&B.