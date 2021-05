Le fondateur et Président de la Fondation Solar Impulse était en Principauté la semaine dernière à l’occasion du Salon Ever et il a répondu aux questions de Radio Monaco.

Cette année, parmi les invités de marque du Salon Ever Monaco dédié à la mobilité durable et aux énergies renouvelables, il y avait un habitué et grand ami de la Principauté: Bertrand Piccard. Près de 5 ans après avoir bouclé avec André Borschberg son tour du monde en avion solaire, le fondateur et Président de la Fondation Solar Impulse était de passage sur le Rocher afin de présenter ses « 1000+ Solutions » pour la planète et ke climat. Ce programme consiste à identifier et valoriser les innovations à la fois vertueuses pour l’environnement et rentables économiquement.

Des infrastructures plus efficientes

En l’espace de 5 ans, près de 1400 solutions ont été glanées au quatre coins du monde, la preuve pour Bertrand Piccard qu’il est grand temps d’investir dans les projets qui permettront de sauver la planète, tout en créant de la richesse et des emplois. Que ce soit dans les domaines de l’eau, l’agriculture, l’industrie, la construction, ou encore la gestion des déchets, Bertrand Piccard appelle les gouvernements à remplacer les « vieilles infrastructures polluantes » par « de nouvelles infrastructures efficientes qui protègent l’environnement« .

Monaco « QG de la révolution durable »

Cette stratégie permettra selon l’explorateur et médecin suisse de développer un immense marché industriel. Plusieurs start-up incubées à Monaco Tech figurent ainsi parmi les solutions labellisées par la Fondation Solar Impulsion. C’est le cas par exemple de FGWRS, qui permet de recycler les eaux grises, et de Lanéva Boats, qui a mis au point un bateau 100% électrique.

Déterminé à convaincre les dirigeants du monde entier de la pertinence de sa vision, Bertrand Piccard sait qu’il peut compter sur le soutien de S.A.S le Prince Albert II. Le Souverain était d’ailleurs à ses côtés jeudi au Salon Ever lors de la présentation de ses 1000+ solutions. Le Président de la Fondation Solar Impulse compte d’ailleurs revenir en Principauté pour y lancer l’expérimentation combinée de plusieurs solutions en faveur de la planète et du climat.