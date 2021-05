Et si vous vous installiez à la campagne ?

C’est pour certains un vrai cauchemar, pour d’autres le rêve d’une vie.

D’après un sondage publié en 2018 et réalisé par l’IFOP pour Familles Rurales, 8 Français sur 10 estiment que vivre à la campagne représente la vie idéale.

Une tendance observée également lors du premier confinement en France avec pour beaucoup une envie de se mettre au vert. Parmi les éléments qui expliquent ce désir on retrouve : la qualité de vie, le calme ou encore le souhait de vivre dans un environnement moins pollué.

Entre le rêve et la réalité ne reste qu’à franchir le pas !



C’est ce qu’a fait Aurelie Delahaye. Citadine de naissance et de cœur, elle a d’abord parcouru la France rurale à la rencontre de gens et lieux qui la composent. Et c’est cette expérience qui lui a donné envie de s’installer à la campagne il y a maintenant cinq ans.

Aurélie Delahaye publie son roman : « Tu veux vraiment t’installer à la campagne ?! Oui ? Alors il faut qu’on parle ». Le livre est paru au mois de mars aux Editions Jouvence, dans la collection #sansfiltre. Sa mission : « Donner des ailes à ceux qui rêvent de partir s’installer à la campagne mais qui n’osent pas franchir le pas et faire prendre conscience de la réalité à ceux qui l’idéalisent. »

Un roman décoiffant où se mêlent l’humour, la franchise et la bienveillance. Idéal pour vous aider à faire le point avant de plonger dans le grand bain. Ce livre d’Aurélie Delahaye dépeint la vie à la campagne, entre aléas et grandes joies.

Une publication dédiée à ceux qui rêvent de poser leurs valises à la campagne. L’auteure vous livre les clefs pour une installation réussie, avec un brin d’humour et de légèreté.

Et même si vous souhaitez rester un vrai citadin, ce roman vous en apprendra plus sur le quotidien des ruraux.

Découvrez le livre « Tu veux vraiment t’installer à la campagne » avec Aurélie Delahaye. Embarquement immédiat dans une folle aventure en pleine nature !

Une autre pause lecture ..