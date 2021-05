La destination Côte d’Azur mise sur l’humour pour l’été prochain

Dans le Press Club, gros plan sur la nouvelle campagne de publicité lancée par le CRT Côte d’Azur, relayée notamment par Nice-Matin.

A l’approche des beaux jours et des vacances, le Comité Régional du Tourisme s’offre une nouvelle campagne de pub sur la Côte d’Azur. C’est à lire dans les différentes éditions de Nice-Matin : “la Côte surfe sur les maux de la crise”. Le journal régional s’amuse des slogans trouvés par le CRT pour attirer les vacanciers. “Ici le bonheur se vit en présentiel”. “Ici les gestes-barrière sont sans limite”.“Ici on teste surtout votre énergie positive”.

“Si vous en avez ras le masque de la crise sanitaire et que vous aimez les calembours, vous voilà servi”, commente le journaliste. Chaque petite phrase s’accompagne d’une image de carte postale. Une campagne au ton décalé concoctée par l’agence niçoise Pôle Compagnie.

En France et ailleurs

David Lisnard, Maire de Cannes et Président du CRT Côte d’Azur, fournit l’explication de texte. Objectif selon lui: “prendre à contre-pied les mots, et les maux, de la crise sanitaire pour les transformer en désir de destination Côte d’Azur”. D’après le journal, cette campagne est destinée à la clientèle hexagonale. Des affiches seront placardées à Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes et Strasbourg. On verra également ces publicités sur BFM TV et sur les app Météo France et Vinci Autoroute. Il y en aura aussi dans la presse, les centres-commerciaux et les aéroports. La Côte d’Azur partout en France donc. Et des campagnes sont en préparation à destination des touristes européens et internationaux. Budget total de l’opération séduction: 1 million 400 mille euros.