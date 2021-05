La naturopathie : stimuler ses mécanismes d’autoguérison

La naturopathie à l’honneur aujourd’hui avec Manon Borderie.

Il s’agit d’une médecine non conventionnelle. Elle est basée sur l’utilisation de méthodes naturelles pour renforcer les défenses immunitaires de l’organisme. Sa mission : stimuler les mécanismes naturels d’autoguérison du corps. Elle est reconnue par l’OMS comme la troisième médecine traditionnelles aux côtés de la médecine Traditionelle Chinoise et de la Médecine Ayurvédique. C’est une médecine holistique. La naturopathie prend en considération tous les aspects de la personne et cherche à agir non pas sur le symptôme mais sur la cause .







Pour y parvenir, le naturopathe dispose d’une large palette d’outils constituée d’une dizaine de techniques, dont trois majeures.

L’hygiène alimentaire. La psychologie pour une meilleure gestion de vos émotions. Et enfin l’exercice physique.

Par ailleurs, d’autres techniques mineures entrent également en action. C’est le cas de la phytologie : l’utilisation des plantes sous diverses formes comme les huiles essentielles ou les élixirs floraux. Sans oublier l’hydrologie et les techniques dites « réflexes » ou manuelles.

Basée sur des techniques douces, il n’existe aucune contre-indication à la pratique de la naturopathie en elle-même. Cependant, certaines personnes peuvent mal supporter certains remèdes de phytothérapie ou d’aromathérapie.

Les bienfaits de la naturopathie

La naturopathie a un large champ d’action. Elle complète la médecine traditionnelle.

Elle peut soulager les allergies, les maux de tête ou encore les problèmes digestifs. Idéale aussi pour relâcher les tensions physiques et émotionnelles, apprendre à écouter son corps ou encore stimuler les fonctions du système immunitaire et activer le système lymphatique. Cette technique peut aider face aux troubles du sommeil, au surpoids, à l’anxiété voire à la déprime.

Vous n’avez pas besoin d’être malade pour adopter la naturopathie. Elle peut vous aider à instaurer un bien-être physique, psychique et émotionnel. C’est pourquoi elle est à la fois préventive et curative !

Evidemment la naturopathie ne se substitue pas à la médecine conventionnelle.