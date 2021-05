Jean-Philippe Ackermann, expert monégasque du cabinet de conseils GROW UP Human Resources, est l’invité de cette chronique pour parler de l’importance de l’optimisme dans l’entreprise sur Radio Monaco.

L’optimisme dans les entreprises permet-t-elle d’apporter plus de performance ?

Il faut savoir que l’optimisme rend plus performant au travail, selon l’étude de la Harvard School of Public Health.

En effet, quand l’entreprise met l’optimisme au coeur de son management, les ventes augmentent en moyenne de 37%.

De plus, l’efficacité augmente de 21%, le dynamisme de 19%. Et SURTOUT on recense un absentéisme qui baisse de 26%, sachant que c’est un critère de démotivation. Quant au turn-over, il baisse de 6%.

Harvard a effectué ces études sur plus de 2.000 entreprises. Par conséquent, l’optimisme est au coeur de la performance.

Quels sont les moyens prévus par les chefs d’entreprise pour réussir avec l’optimisme ?

« L’optimisme est une forme de courage qui donne confiance et qui mène au succès » selon Baden Powell, le fondateur du scoutisme.

Puis être courageux est un critère déterminant pour le chef d’entreprise. Dans ce sens, le chef d’entreprise ne doit pas se lamenter et se plaindre et arriver à se projeter avec l’aide de ses collaborateurs.

Ensuite il doit adopter un management de proximité, communiquer directement avec les collaborateurs. ce dernier doit se questionner pour atteindre des résultats surprenants, dans le sens positif.

Malgré l’envie de se plaindre durant cette période, on ne l’affiche pas auprès de ses collaborateurs.

Un chef d’entreprise est souvent présent pour éviter que l’enthousiasme devienne excessif. Par la suite, il doit savoir être à l’écoute concernant leurs problèmes.

De nos jours, le chef d’entreprise doit savoir transformer des problèmes en solutions, transmettre de l’espoir, de l’enthousiasme et encourager son équipe à mieux faire. Ainsi la bonne humeur permet plus facilement d’atteindre un mental positif.

Quels sont les astuces pour adopter ce mental positif ?

Il convient mieux d’avoir la double lecture : le problème pesant d’un côté et la solution qu’il faut aller chercher de l’autre. Cela demande réflexion et analyse pour faire le bon choix.

Et enfin, si jamais le chef d’entreprise ne peut pas chercher l’opportunité par lui-même, il pourra la chercher avec ses collaborateurs. Ainsi, cela guidera toute l’entreprise dans la même direction.

