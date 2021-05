Clémentine Rousseau de la de la Société Générale Private Banking évoque la Tendance des Marchés avec une stabilité présente sur les publications en ce début de semaine. D’abord on remarque que les publications de l’inflation des chiffres aux Etats-Unis sont grandement attendus par les investisseurs. Par la suite, les attentes ont déjà bien intégré et tempéré les marchés sur la séance précédente. De ce fait, on retrouve un CAC 40 à l’équilibre tandis que l’Euro Stoxx 50 baisse de 0,3%. Puis à l’ouverture, les marchés américains ont cédé un terrain témoignant d’une pression vendeuse sur les secteurs les plus détenus.

Qui sont les grands gagnants parmi les entreprises de la séance d’hier ?

Parmi les vainqueurs on retrouve notamment Klépierre, leader européen spécialisés dans les centres commerciaux. En effet, ce groupe sort du lot avec une performance qui dépasse les 7%.

Par ailleurs, le groupe ArcelorMittal, leader mondial dans le domaine de la production d’acier progresse de 2,4%. A ce jour cette structure connait une grande notoriété.

Et enfin on remarque que le groupe minier et métallurgique mondial Eramet monte de 2%.

