Oleg Petrov dans le dernier Sport Time en replay

A la veille d’un déplacement à Annecy pour la demi-finale de Coupe de France entre Monaco et Rumilly-Vallières (ce jeudi à 21h15), Oleg Petrov, vice-président et directeur général de l’AS Monaco FC nous a accordé un entretien. L’occasion pour le dirigeant de l’ASM de revenir sur le lancement de la nouvelle marque du club « RISE.RISK.REPEAT ». Oleg Petrov évoque aussi le sprint final dans lequel le club de la Principauté est engagé.

La nouvelle marque et la nouvelle identité graphique qui l’accompagne sont désormais visibles sur tous les supports du club. Elles se résument en trois mots : « RISE.RISK.REPEAT ».

Une image modernisée pour accompagner le nouvel élan

« Rise » souligne l’état d’esprit combatif et audacieux du club, sa capacité à s’élever, à ne reculer devant aucun défi, quel qu’il soit, comme ses aventures européennes le rappellent.

« Risk » marque l’aptitude du Club, à travers son Academy notamment, à faire grandir depuis des décennies de jeunes joueurs, lancés et révélés au contact d’éléments d’expérience. Le Club inscrit ainsi la formation et l’éducation un peu plus encore dans son ADN, comme élément moteur de son évolution.

Enfin « Repeat » met l’accent sur la faculté de l’ASM à se relever et à repartir au combat en se renouvelant sur et en dehors du terrain. Seul club du Championnat de France à avoir remporté au moins un titre lors de chacune des six dernières décennies, l’AS Monaco cultive cette propension à rebondir, à se dépasser et regarder devant soi.

“Symbolisée par la saison actuelle, dont elle suit parfaitement le mouvement, RISE.RISK.REPEAT. s’inscrit

dans les pas de cette nouvelle dynamique »

Un maillot collector

A l’occasion de la rencontre face au Stade Rennais, dimanche, les Rouge et Blanc porteront un maillot collector, inspiré de la nouvelle marque. Certains de ces maillots seront mis aux enchères au profit de la Ligue Méditerranée, en soutien des clubs amateurs de la région.

We are 𝗢𝗻𝗲 𝗧𝗲𝗮𝗺. 🤝 We 𝗥𝗜𝗦𝗘.

We 𝗥𝗜𝗦𝗞.

We 𝗥𝗘𝗣𝗘𝗔𝗧. We are 𝗔𝗦 𝗠𝗼𝗻𝗮𝗰𝗼 🇲🇨#RiseRiskRepeat pic.twitter.com/Te27RPFOpZ — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 11, 2021

Dans ce dernier numéro de « Sport Time », retrouvez-aussi des extraits de la conférence de presse d’avant-match dans lesquels le coach Niko Kovac et le latéral brésilien Caio Henrique évoquent « la bulle de performance » instaurée par l’ASM pour la fin de saison, puis (à partir de 17 min 23) un retour sur le 4e Monaco E-Prix qui s’est déroulé samedi dernier en Principauté.