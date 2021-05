Coldplay : Higher Power

Décollage immédiat pour le nouveau single de Coldplay

Le groupe de pop anglais emmené par son chanteur Chris Martin a signé un coup de promo assez spatial : c’est en effet dans un échange en visio avec l’astronaute français Thomas Pesquet à bord de l’ISS que la sortie de ce nouveau single a été annoncée. La production musicale est quand à elle signée Max Martin, l’un des producteurs les plus en vogue du moment. On retrouve bien sa touche sur Higher Power, dans la lignée du récent Blinding Lights de The Weeknd. Pour le clip, Coldplay a souhaité un univers mélangeant le réel et le virtuel, avec la présence d’une troupe de danseurs assurée par des hologrammes parfaitement incrustés dans un environnement fait de containers.