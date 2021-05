« Le petit niçois », le livre qui apprend le Nissart aux pitchouns

Designer-graphiste et maman de deux filles, Sabrina Dailliez souhaitait leur transmettre les expressions niçoises qu’elle entendait de sa grand-mère. C’est ainsi qu’est né « Le petit niçois » une collection de livres jeunesse à la fois culturelle et ludique.

“Ce langage haut en couleur me réchauffe tellement le coeur et me rappelle de nombreux bons moments de mon enfance que je voulais partager avec mes enfants”.