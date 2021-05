Delphine Michalet de la Société Générale Private Banking évoque la Tendance des Marchés avec les risques d’inflation pour les prix des matières premières et une légère baisse pour les marchés européens en bourse.

Par conséquent, les inquiétudes se sont amplifiées après la publication de l’indice des prix à la production en Chine qui a atteint son plus haut niveau depuis près de 4 ans.

Par conséquent, les inquiétudes se sont amplifiées après la publication de l’indice des prix à la production en Chine qui a atteint son plus haut niveau depuis près de 4 ans.

Puis les taux souverains à 10 ans sont répartis à la hausse et les anticipations d’inflation à 5 ans ont atteint un nouveau record.

Puis les taux souverains à 10 ans sont répartis à la hausse et les anticipations d’inflation à 5 ans ont atteint un nouveau record.

Renault plonge en bourse plombé par Nissan

Enfin il est confirmé que Renault a accusé la plus forte baisse du CAC40. Le groupe a annoncé une perte d’environ 73 millions d’euros dans ses comptes du premier trimestre à cause de son partenaire Nissan qui détient plus de 40%.