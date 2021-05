De nos jours, la start-up de biotechnologie marine Coraliotech existe depuis 2 ans et demi. Elle a pour missions de produire, développer et commercialiser des actifs marins issus essentiellement des écosystèmes coralliens . Cette démarche est donc toute récente.

Existe-t-il déjà un produit breveté ?

Oui, dans le cadre d’un partenariat avec le CSM. En effet, il s’agit d’une propriété innovante sur une première molécule corallienne qui est aujourd’hui brevetée à l’international.

L’objectif est de cibler à la fois les industries du secteur pharmaceutique mais aussi celles du secteur cosmétique. Par la suite, cela s’adresse à des produits de différentes natures et a son importance. Notamment sur les aspects de bien-être, ou sur la santé ou sur le soin de manière générale.

Quels sont les bienfaits du corail suite à vos découvertes scientifiques ?

On découvre de plus en plus d’actifs qui ciblent une palette assez importante en applications. Cela est le cas sur le produit breveté « anti-UV » ou contre des agents toxiques qui agressent la peau. Comme par exemple les propriétés anti-inflammatoires, anti oxydentes, etc.

De ce fait, le panel grossit progressivement jour après jour.