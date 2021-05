Quel est le lien entre votre microbiote et votre poids ?

Le microbiote intestinal est composé de plus de 100 000 milliards de microorganismes (principalement des bactéries). Premièrement, il faut savoir que chaque personne possède son profil personnel de microbiote intestinal. On pourrait le comparer à une empreinte digitale bactérienne.

Ces dernières années, la connaissance relative aux bactéries du microbiote intestinal a explosé. Des découvertes qui ont bouleversé notre regard sur de nombreux problème de santé. Comme par exemple les allergies, le diabète ou encore l’obésité.

Selon plusieurs études, le microbiote joue vraiment un rôle majeur sur le poids.

D’abord parce qu’il influence ce que l’on va manger. Il est capable d’influencer nos comportements alimentaire via la production notamment de neurotransmetteurs.

Il influence aussi la quantité puisqu’il régule l’appétit. Il peut ainsi produire des molécules qui vont envoyer des signaux à votre cerveau pour lui ordonner d’arrêter de manger ou bien de continuer.

Le microbiote joue également un rôle sur ce que nous absorbons. Comprenez ce que l’on extrait des aliments ingurgités.

Il influence ce que nous brûlons sans rien faire : c’est à dire notre dépense énergique au repos.

Enfin, ses effets sur tous nos métabolismes est indéniable : il régule ce que nous stockons.

Le microbiote est un acteur fondamental de notre ligne ! S’il est impossible de le changer drastiquement, vous pouvez tout de même miser sur une bonne alimentation pour le moduler.

C’est pourquoi les additifs, l’alcool, trop de gras ou trop de sucre sont à éviter.

En revanche, misez sur les fibres, les prébiotiques, les aliments complets, les épices, les oméga 3 ou encore le thé vert pour le nourrir avec soin.

Diététicienne, nutritionniste et enseignante universitaire en nutrition et micronutrition, Véronique Liesse est aussi auteure.

Elle a publié en mars dernier « Ma bible pour perdre du poids ». Véronique Liesse y décrypte les nombreux processus physiologiques qui entrent en jeu et vous donne les clés pour les réguler.

A découvrir aussi dans son livre :

La vérité sur les régimes et leurs effets néfastes sur le long terme.

10 points incontournables pour atteindre et maintenir son poids de forme

Des conseils pratiques et fiches techniques pour passer à l’action.

100 recettes minceur et gourmandes, du petit déjeuner au dessert en passant par les sauces et les boissons !

