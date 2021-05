Saint-Raphaël : Après le musée, la BD Louis de Funès !

Après lui avoir consacré un musée en 2019, la Ville de Saint-Raphaël et les éditions Rayclame publient une bande dessinée dédiée à Louis de Funès.

Après l’inauguration du musée Louis de Funès en juillet 2019, l’envie de créer une bande dessinée officielle, dédiée à l’artiste, s’est rapidement imposée.

Louis de Funès – Drôles de vies retrace la vie hors du commun de Louis de Funès de Galarza, enfant issu d’une famille espagnole devenu bien des années plus tard, le génie comique français que nous connaissons tous.

Olivier de Funès, l’un de ses fils, en signe la préface tandis que Michel Rodrigue, Serge Carrère et MiKL en sont les auteurs.

A travers les 32 pages de cet ouvrage, ils nous invitent à la découverte d’un homme opiniâtre qui a, patiemment, travaillé et affiné son personnage jusqu’au jour où sa puissance comique a été reconnue.

En effet, on oublie souvent qu’avant de jouer dans La Grande Vadrouille, Les aventures de Rabbi Jacob ou encore l’Aile ou la Cuisse, il a été, pendant des années, simple figurant, ouvrant et refermant des portes au second plan.

On découvre également l’histoire d’un homme pour qui la famille était un pilier, passionné par son jardin, proche des animaux et de la nature.

La sortie officielle de la bande dessinée est prévue dès la réouverture du musée Louis de Funès, ce mercredi 19 mai. Elle est en vente exclusivement au musée Louis de Funès et sur son site officiel.

Nora Ferreira, directrice du musée Louis de Funès était notre « Guest » ce mardi 18 mai. Retrouvez ci-dessous le replay de son interview :