A 17 ans, le Grassois Théo Pourchaire découvre le circuit de Monaco en F2

A 3 ans, il découvrait les joies du karting, à 7 ans, celles des premières compétitions. Dix ans plus tard, après avoir enchaîné titres et succès dans toutes les catégories, Théo Pourchaire réalise un rêve de gosse : piloter une monoplace sur le mythique circuit de Monaco.

Le natif de Grasse sera très observé ce week-end en Principauté. Seul Français en course en Formule 2 avec ART Grand Prix, il est le plus jeune de tous les pilotes engagés dans l’antichambre de la F1. Il faut dire que sa trajectoire est fulgurante : en seulement trois saisons, le prodige est passé de la F4 à la F2.

L’an dernier, pour sa toute première saison en F3, Théo Pourchaire a fini deuxième du championnat (à seulement trois points de l’Australien Oscar Piastri) après avoir remporté deux courses et décroché un record de huit podiums.

Cette saison, le jeune pilote, membre de la Sauber Academy, découvre donc un nouveau championnat avec beaucoup d’ambitions mais en étant conscient du chemin à parcourir.

« On remet les compteurs à zéro. C’est un nouveau championnat qui démarre avec un format différent, une nouvelle voiture plus puissante et face à moi, de très bons pilotes. il faut que que je travaille dur pour continuer à progresser »