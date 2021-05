AS Monacoeur donne le sourire aux écoliers de Saint-Martin-Vésubie

Equipe au grand cœur, l’AS Monaco est allée, en début de semaine, à la rencontre des écoliers de Saint-Martin-Vésubie. La mascotte du club était de la partie. Dans ses bagages, Booba avait plein de peluches à son effigie qu’elle a distribuées à chaque élève.

Des souvenirs inoubliables pour les enfants de Saint-Martin

Entre tournoi de football improvisé et animations en tous genres, les footballeurs en herbe se sont régalés. Les enfants ont également pu échanger en visioconférence avec le gardien de but Benjamin Lecomte et le milieu de terrain Youssouf Fofana. Chacun a pu poser une question aux deux joueurs. Les écoliers avaient également préparé des dessins représentant l’ensemble de l’effectif monégasque. De quoi assurer une belle ambiance.

Cette initiative a été menée dans le cadre du programme de l’ASM dédié à la jeunesse. En attendant de pouvoir les accueillir au Stade Louis-II, lorsque la situation sanitaire le permettra, « AS Monacoeur » a également fait parvenir 350 peluches à destination des enfants de nombreuses autres communes touchées par la tempête Alex.