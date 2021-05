Yannick Alléno évoque l’ouverture de son nouveau restaurant. Il se situe à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo en cuisine dans la Principauté de Monaco.

En tant que chef triplement étoilé, ce dernier nous partage son art de vivre et nous révèle ses émotions positives lors de son arrivée.

« D’abord, c’est un moment historique durant lequel je cuisine pour la première fois aux côtés du chef Alain Ducasse, dans son restaurant. Ensemble, nous allons passer un moment très agréable et c’est un vrai plaisir d’arriver à Monaco pour pouvoir délivrer au sein de l’Hermitage une cuisine actuelle, qui convient au quotidien. De ce fait, je suis sincèrement touché par ce moment », indique Yannick Alléno.

Vous êtes présent dans plusieurs places très prestigieuses en cuisine. Que représente donc ce nouvel établissement à Monaco ?

Ensuite on remarque que le monde entier se rend dans la Principauté de Monaco « , souligne le maître de la cuisine moderne .

« Monaco a un rayonnement international extraordinaire ! Evidemment on n’oublie pas de mentionner Paris.

« Au niveau local on met en valeur les produits de la Méditerranée, la cuisine colorée d’Azur, la végétalisation de la terrasse, etc.

Lors de la présentation de votre établissement à la presse, vous avez beaucoup mis en valeur la jeunesse. C’est d ans quel but précisément ?

« La jeunesse est essentielle. En effet, je pense que le regard des jeunes est différent du nôtre.

Ensuite il faut savoir les écouter, c’est réellement important.

De ce fait, la plupart d’entre eux ont compris les enjeux d’actualité. Et dans ce sens, vivre avec le COVID a éclairé les jeunes.

Ensuite, ils sont de plus en plus attentifs concernant l’écologie, bien plus que nous l’étions nous à leur époque.