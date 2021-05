Développez votre intelligence émotionnelle !

Cap sur l’intelligence émotionnelle

L’intelligence émotionnelle peut paraître un peu surprenante car elle mêle deux notions habituellement opposés.

Le mot intelligence désigne la capacité de raisonnement et d’analyse. Le mot émotion évoque plutôt des réactions primaires, difficilement contrôlables survenant suite à un événement bien précis.

L’IE a fait son apparition à l’aube des années 1990. D’après les deux psychologues Peter Salovey et John Meyer, elle se définit comme « l’habileté à percevoir et à exprimer les émotions. Ainsi qu’à les intégrer pour faciliter la pensée. L’intelligence émotionnelle c’est apprendre à raisonner avec les émotions et à les réguler chez soi et chez les autres »

Zoom sur le modèle de l’intelligence émotionnelle

Ainsi, l’intelligence émotionnelle est une succession de trois facultés dans la définition première de Salovey et Meyer.

L’accès à ses propres émotions : que ressentez-vous ? Qu’est ce que telle ou telle situation suscite en vous ?

La transposition du ressenti en compréhension. C’est à dire pourquoi ressentez vous cela ? Qu’est ce qui se joue dans cette situation qui vous touche ainsi ?

Et enfin, la transformation de la compréhension en compétence pour agir et interagir. C’est la capacité à utiliser votre connaissance des émotions pour prendre des décisions. Ou encore travailler sur elles pour qu’elles répondent pertinemment à vos besoins.

Aujourd’hui, le modèle de l’IE a évolué dans un cadre plus complexe à quatre branches.

La perception et l’évaluation verbales et non verbales des émotions

La capacité d’intégration et d’assimilation des émotions

La connaissance du domaine des émotions, compréhension de leurs mécanismes, causes et conséquences

Enfin, la gestion de ses propres émotions et celles des autres

Dans ce podcast, Lynda Pausé vous dévoile ses conseils pour développer votre intelligence émotionnelle.

La playlist 100% développement personnel

Si vous souhaitez aller plus loin, Daniel Goleman, psychologue et journaliste scientifique a publié « L’intelligence émotionnelle » en 1995.