Mauro Colagreco, grand chef de la gastronomie durable

Pionnier de la gastronomie durable, le Chef triplement étoilé Mauro Colagreco est l’invité de Nathalie Michet dans le Business Club.

Nous l’avons vu récemment dans l’émission Top Chef de M6 demander aux candidats de préparer un plat engagé en faveur de l’environnement. Un challenge à l’image de l’assiette ultra-moderne « Marée Noire » que Mauro Colagreco pourra de nouveau servir à la table du Mirazur à partir du 9 juin prochain. Dans son restaurant triplement étoile de Menton, le chef italo-argentin a fait de la bataille pour la protection de la planète un véritable axe de travail.

Zéro Plastique

De ses jardins potagers, cultivés en permaculture, jusqu’à sa démarche zéro plastique (une première mondiale), en passant par la formation de ses équipes à la compréhension des défis climatiques, le Chef Colagreco agit à 360°. Objectif: réduire autant que possible l’impact de ses activités sur l’environnement et montrer la voie d’une gastronomie consciente et responsable. Cette stratégie, le Chef du Mirazur l’applique non seulement au Mirazur mais aussi dans ses autres établissements, notamment en Argentine.