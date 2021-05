Daniel Ortelli journaliste, passionné de F1 est un expert dans ce domaine et connait l’ensemble des pilotes. Ce dernier a écrit plusieurs livres dont une biographie du septuple champion du monde (Lewis Hamilton – La route du champion chez City Editions). Il était notre consultant sur ce 78e Grand Prix de Monaco.

Il évoque ce week-end les différentes catégories de course aux formats F1, F2 et F3. Contre toute attente, une nouvelle formule appelée F3 Alpine (entre F3 et F4) réunit à ce jour 33 pilotes.

Comme en F2 et en F3, les voitures sont identiques. De ce fait, cela permet vraiment de voir quels sont les meilleurs pilotes durant tout le week-end du Grand Prix de Monaco.

Par ailleurs, il existe aussi la formule électronique plus facile à utiliser quand on est âgé de 20 ans plutôt que 40 ans pour une bonne prise en main.

En effet, cette voiture de course possède une technologie complexe avec de nombreux boutons sur le tableau de bord.

Puis si on devient très fatigué malgré toute l’expérience acquise, on peut se diriger éventuellement vers l’endurance pour gagner des courses prestigieuses avec des équipages de très haut niveau. Cette possibilité permet aux pilotes de prolonger leur passion jusqu’à un âge plus avancé compris entre 40 et 50 ans.

Au fil des années, les plus jeunes pilotes commencent les courses automobiles souvent dès l’âge de 16 ans. De nos jours, ils sont de plus en plus nombreux et vont tout faire pour se qualifier en F1 à l’aide de leur potentiel incroyable.

La réussite et l’investissement sont essentiels pour exceller dans ce domaine. En revanche, ce n’est pas un critère déterminant et certains champions ont malgré tout réussi car ils étaient très forts.

