BY BEFLOW : le GPS de la forme !

Et si vous pouviez mieux comprendre votre corps ?

C’est la promesse du dispositif By Beflow. Un appareil 100% français pour évaluer à l’instant T votre santé physique, mentale et émotionnelle.

Ce dispositif utilise les découvertes des neurosciences et les bases de l’impédancemétrie (une méthode qui permet d’étudier la composition corporelle.

Surnommé le GPS de la forme par ses fondateurs, le BY BEFLOW dresse un état des lieux de votre bien-être. Sa mission : évaluer vos niveaux de forme physique, mentale, émotionnelle. Il peut aussi rapporter votre taux de stress ou d’anxiété.

BY BEFLOW : le déroulé d’une séance

Le dispositif fonctionne à l’aide d’électrodes placés sur le corps du patient. Un courant électrique basse tension (et donc indolore) traverse les cellules pour aller chercher les neurotransmetteurs en circulation. Au total plus de 180 zones du corps vont envoyer des informations précises et détaillées sur votre état.

Un moyen idéal pour obtenir une connaissance objective de soi et ainsi prendre les rênes de son bien-être.

L’outil BY BEFLOW est utilisé par la clinique du bien-être à Nice, fondée par Nassima Lezzar.

Il permet aux professionnels de dresser un bilan complet et ainsi, de proposer un parcours santé et bien-être sur mesure. En effet, ce système apporte des préconisations de soins, adaptés à vos besoins.

Découvrez le BY BEFLOW avec Nassima LEZZAR :

Nassima Lezzar, fondatrice de la clinique du bien-être à Nice propose aussi la méthode Meer, pour mincir durablement. Une méthode douce qui bannit les régimes.

L’idée est d’analyser les comportements et les émotions qui incitent à mal ou à trop manger. Chaque personne découvre les mécanismes qui génèrent « la fausse faim » (psychologique) de « la vraie faim » (physiologique).

C’est donc une méthode douce, non invasive qui agit à la fois sur le corps et sur le mental pour garantir une perte de poids durable.

Elle s’articule autour de trois axes :

* Réapprendre à manger selon ses instincts.

* Gérer le stress pour désamorcer les crises de compulsions.

* Mincir durablement en comprenant et en agissant sur les causes profondes de la prise de poids.