L’aventure s’arrête pour Adrian Ursea à l’OGC Nice

Une fois n’est pas coutume, on parle football ce matin dans le Press Club: une place est à prendre à l’OGC Nice.

“Le GYM tourne la page” annonce Nice-Matin ce mardi 25 mai car malgré la victoire des Aiglons, 3 buts à 2 dimanche contre l’Olympique Lyonnais, l’aventure se termine bel et bien à l’OGC Nice pour Adrian Ursea. Nommé après l’éviction en décembre dernier de Patrick Vieira, le coach hélvético-roumain “quitte officiellement le club”, confirme l’édition niçoise de 20 Minutes. Et comme tous les autres médias locaux, pour remplacer Adrian Ursea, le site évoque le nom de Christophe Galtier, qui vient tout juste de remporter la Ligue 1 avec le LOSC.

Galtier encore indécis

“Christophe Galtier confirme l’intérêt de l’Olympique Lyonnais et de l’OGC Nice”, complètent l’Équipe et Eurosport, en relayant une interview accordée à RMC. Mais le technicien de 54 ans précise être sollicité également par d’autres clubs, dont celui de Naples. Toujours sous contrat avec Lille, cet entraîneur très courtisé compte visiblement prendre le temps d’étudier toutes les options.

🎙 Invité de @topofthefoot, Christophe Galtier a fait le point sur son avenir.https://t.co/X96CBye8CF — RMC Sport (@RMCsport) May 24, 2021

Bilan mitigé pour Ursea

Dans la position inverse, de celui que l’on ne retient pas, Adrian Ursea se confie à Nice-Matin. “J’estime ma mission accomplie”, déclare le désormais ex-coach des Aiglons. “Quand on sait d’où l’on vient, dit-il, l’équipe est sortie par la grande porte. C’est admirable”. S’il reconnaît “un bilan mitigé” et évoque certaines “prestations indignes” contre Dijon, Bordeaux, ou Lorient, Adrian Ursea estime que l’OGC Nice aura su puiser dans ces échecs pour redresser la barre. Maintenant, le technicien tient à “dire au revoir à tout le monde, bien quitter le club”, et prendre ensuite quelques jours de vacances tout en “restant à l’écoute de quelque chose d’intéressant”. “La vie continue, on va aller de l’avant”, promet avec philosophie Adrian Ursea.