Martin Garrix feat. Bono & The Edge : We Are The People

We Are The People, l’hymne officiel de l’Euro 2020 !

Difficile d’imaginer un plus beau cadeau d’anniversaire que la sortie d’une telle chanson en collaboration avec deux légendes du rock, à savoir Bono et The Edge. C’est en effet le 14 Mai dernier que We Are The People a été révélée au grand public, date à laquelle en 1996 naissait un certain Martin Garrix... Le Dj néerlandais a depuis écumé les clubs et les stades du Monde entier, tout comme ses ainés du groupe U2 l’ont fait quelques décennies auparavant.

A l’occasion de la compétition de football de l’Euro 2020, Martin Garrix avait produit ce titre fédérateur pour lequel Bono a signé les textes et les parties vocales, le tout agrémenté des riffs de guitare de The Edge. En raison de la situation sanitaire mondiale, la compétition a été reportée sur l’année 2021. Rendez-vous donc le 11 juin prochain à Rome pour le premier match.