Le portrait de Rob « Buzzer Beater » Gray

Dans le Press Club ce jeudi, une des vedettes de la Roca Team se fait tirer le portrait par le site spécialisé BeBasket.

Plus de 4 300 mots et 20 000 signes… Il faut beaucoup de temps devant soi pour lire cet article mais si vous avez envie de tout savoir sur Rob Gray, l’arrière de l’AS Monaco Basket, alors c’est la lecture à ne pas rater. “Trente-deux nuances de Gray: qui se cache derrière le MVP de la finale de l’Eurocup ? ». Le journaliste Alexandre Lacoste a posé les bonnes questions aux bonnes personnes pour tenter de percer le mystère de ce joueur dont le talent éclate au grand jour depuis son recrutement à l’ASM Basket en automne dernier.

Un moment de grâce en Eurocup

L’Américain de 27 ans, né en Caroline du Nord, est un “scorer” nous dit-on, et en plus de ça “un buzzer beater”. Rob Gray a obtenu cette sorte de consécration mythique à Gran Canaria quand il a inscrit les points de la qualification pour la finale finale de l’Eurocup en mettant un panier à 0,2 secondes du buzzer final. Un instant hors du temps. “Le plus grand tir de ma carrière professionnelle, le genre de shoot dont on rêve quand on est enfant”, raconte le joueur.

De ses débuts outre-Atlantique dans une équipe universitaire à son heure de gloire sur le Rocher, le meilleur joueur de la finale contre Kazan commente notamment son transfert des Hauts-de-Seine à la Principauté. “Ça a changé ma carrière, dit le basketteur. A Levallois mon importance était proche du néant, alors qu’à Monaco j’ai un vrai rôle 5 (…) J’adore le coach (ndlr: Zvezdan Mitrovic), il est rigoureux mais il sait de quoi il parle”.

Jordan et Bryant comme idoles

Selon BeBasket, ses détracteurs disent de Rob Gray qu’il est mauvais en défense, et qu’il est égoïste par-dessus le marché ! L’Américain s’en défend, et cite en exemple Michael Jordan et Kobe Bryant, également taxés d’individualisme à leur époque, alors qu’ils faisaient simplement “ce qui était nécessaire pour gagner”.

Vivement la saison prochaine pour voir Rob Gray et ses coéquipiers de la Roca Team en Euroligue.