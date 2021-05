L’école USHA VEDA : la santé et le bien-être au naturel

Aujourd’hui coup de projecteur sur l’école USHA VEDA, spécialisée dans le domaine de la santé au naturel.

Fondée en 2001 en Suisse par Lydia et Philippe Bosson, elle est d’ailleurs reconnue au niveau fédéral depuis 2009 et jouit d’une portée internationale.

Ces deux passionnés du bien-être, du développement personnel et de la santé se sont entourés de professionnels avertis. Leur mission tout d’abord : transmettre et partager leur savoir tout en intégrant au quotidien les médecines complémentaires.

Pour autant, pas question de séparer la médecine dite traditionnelle de celle nommé parallèle. Lyda et Philippe ont opté pour une approche holistique, entre partage et collaboration. Leur but : améliorer son bien-être, celui d’autrui et approfondir ses connaissances.

Les formations disponibles à USHA VEDA

L’école USHA VEDA propose aujourd’hui de multiples formations. De l’anatomie, en passant par la nutrition, la physiopathologie ou encore la phytothérapie. Sans oublier le cœur de l’école l’aromathérapie ! En effet, Lydia et Philippe sont des amoureux des plantes et de leurs pouvoirs. La thérapie par les huiles essentielles existe depuis plus de 5 000 ans. Les huiles essentielles, considérées comme l’âme des plantes, sont leurs principes odorants. Elles agissent à travers l’odorat, le toucher et le goût. Chacune a ses particularités et sa personnalité propre. Elles peuvent agir sur notre psychisme et notre physique.

Au sein de l’école USHA VEDA, la formation en aromathérapie est modulable. Elle comprend plus de 160 heures de cours qui mènent à une certification.

Au delà de l’aromathérapie, Lydia et Philippe ont aussi développé toute une partie digitale. Objectif : offrir à chacun la chance d’assister à des cours pour pouvoir se former aux quatre coins du globe.

C’est pourquoi, des cours en ligne et en direct sont accessibles via la plateforme zoom.

Un programme en e-learning est aussi proposé « 7 jours pour retrouver son équilibre émotionnel avec les huiles essentiels et hydrolats ».

L’école USHA VEDA est ouverte à chaque personne qui désire élargir sa connaissance, évoluer dans une démarche personnelle ou choisir une voie professionnelle.

Infos en plus

Lydia Bosson a écrit plusieurs livres

L’aromathérapie énergétique – Guérir avec l’âme des plantes

Hydrolathérapie – Guérir avec les eaux subtiles des plantes

La tasse d’eau chaude à la santé de la vie

Grandir avec les huiles essentielles – Aromathérapie énergétique appliquée

L’ayurvéda jour après jours – Métamorphoser sa vie

Elle partage ses connaissance au niveau international via de multiples séminaires et conférences.