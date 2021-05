Si vous avez besoin de lâcher prise, les fleurs de Bach peuvent vous aider!

Votre RDV du jeudi sur Radio Monaco avec Sonia Stellati, florithérapeute installée sur la French Riviera.

La florithérapie est une médecine douce basée sur les vibrations des fleurs pour transformer les émotions négatives en émotions positives.

Le docteur Edward Bach a ainsi répertorié sept grandes catégories d’émotions éprouvantes : la peur, l’incertitude, le manque d’intérêt, la solitude, l’abattement et le désespoir, l’hypersensibilité aux influences et la préoccupation excessive du bien-être des autres. Dans un deuxième temps, pour chacune d’entre elles, il a conçu des élixirs floraux ou Fleurs de Bach pour contrebalancer ces sentiments.

Chaque semaine Sonia Stellati vous propose une chronique dédiée à la gestion de vos émotions.Elle vous dévoile la fleur adaptée à chacune de vos émotions.

Le lâcher prise : apprenez à détendre votre corps et votre esprit !

D’abord, en cas de mental envahissant misez sur le marronnier blanc : la fleur des pensées. Idéale si vous êtes sujet aux ruminations mentales. Elle vous apportera le calme intérieur.

Si vous vous sentez esclave de votre devoir et négligez vos propres besoins, cap sur le chêne. Cette fleur de l’endurance vous aidera à ralentir tout en vous apportant un peu plus de souplesse et de modération.

Pour les personnes avec un régime de vie sévère et très dure avec elles-même, l’eau de roche va cultiver la souplesse de l’esprit. Un coup de pouce pour tendre vers un mode de vie plus harmonieux.

Ensuite, face à l’emprise émotionnelle cap sur l’oignon. Effectivement, il permet de se libérer des souffrance passées notamment suite à un traumatisme. Il favorise l’émergence des émotions refoulées et favorise l’équilibre émotionnel.

Enfin, zoom sur le muguet si vous avez perdu la spontanéité, que vous avez du mal à vous exprimer. Vous vous sentez freinés par les conditionnements sociaux, familiaux ou professionnels. En effet, le muguet aide à se libérer des conditionnements extérieurs pour se réaliser !

