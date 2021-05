Une ovation pour Jean-René Palacio

Dans le Press Club ce jeudi, de nombreux hommages à Jean-René Palacio, fervent promoteur du jazz sur la Côte d’Azur et à Monaco, décédé mardi à l’âge de 68 ans.

Monaco-Matin consacre une pleine page au directeur de la programmation artistique de la SBM. “Ses amis se souviennent”, titre le journal, donnant la parole à plusieurs compagnons de route de ce “leader au grand coeur”. La journaliste, Joëlle Deviras, décrit un homme qui “savait fédérer, tisser des liens d’une qualité telle que personne ne refusait une invitation de Jean-René Palacio”. De Monaco à Megève, en passant par Juan-les-Pins, il aura passé deux décennies à faire le lien entre les artistes et le public, à faire rayonner les festivals dont il s’occupait et à soutenir les musiciens.

Passion et bienveillance

“Quand je démarrais dans le milieu, que j’avais encore des doutes sur ma légitimité, il m’a accueilli à bras ouverts. Je m’en souviendrai toujours ”, témoigne ainsi Ibrahim Maalouf chez France 3 Côte d’Azur. Chez nos confrères de Francebleu.fr, le directeur du Festival Jazz à Juan, Philippe Baute, parle de Jean-René Palacio comme d’un ami très cher “qui apportait un supplément d’âme, de l’amour pour les artistes”. Parmi ces artistes, le bassiste mondialement connu Marcus Miller dont les propos sont repris par Monaco Matin. Il évoque “l’une des personnes les plus cool qu’il ait jamais rencontré”, un passionné “capable de gérer les milliers de détails liés à la production d’un festival”. Jean-René Palacio, dont “l’étincelle dans les yeux” – selon Marcus Miller – faisait briller toute la pièce.”

Je suis vraiment triste aujourd’hui!

Mon ami Jean René Palacio nous a quitté! L’élégance, la passion musicale, l’humour, la simplicité et la bienveillance, caractérisaient cet homme hors norme!! RIP Jr.🖤 pic.twitter.com/UvCERLgCMB — Manu Katché (@MKatche) May 26, 2021

Un passage à Radio Monaco

Jean-Luc Biamonti, le président délégué de la SBM, a lui salué la mémoire “d’un grand homme de la musique et des arts, un talent, un ami (…) qui laisse derrière lui un immense héritage artistique ». Naturalisé Monégasque l’an dernier sur décision de S.A.S le Prince Albert II, Jean-René Palacio avait plus d’une corde à son arc. Passionné non seulement de jazz et de rock, il était aussi un fervent supporter de l’AS Monaco Football Club et un fan de rugby. Et il y a quelques années Radio Monaco avait eu la chance de le compter dans son équipe pour les émissions A Kind of Jazz et Full Access.