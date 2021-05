La Fondation Nicolas Hulot mobilise les TPE

Dans le Business Club ce jeudi, nous parlons du Fonds TPE pour la Nature et l’Homme. Ce programme de mécénat lancé par la Fondation Nicolas Hulot finance des projets de préservation de l’environnement.

Dans la bataille pour la protection de la planète, toutes les énergies et toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre, y compris celles des Très Petites Entreprises. La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme (FNH), habituée à faire appelle au mécénat, lance ainsi le Fond TPE pour la Nature et l’Homme. Ce mécanisme a pour objectif de lever de nouveaux financements au service des actions menées par les jeunes de 15 à 35 ans en faveur de préservation de l’environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique.

Une participation adaptée

Les dons effectués par les TPE peuvent aller de 500 euros à plus de 3000 euros par an en fonction du chiffre d’affaire de chaque entreprise. L’objectif est que chacune puisse participer à l’effort collectif à hauteur de ses capacités. Les projets portés par la FNH sont variés: ils peuvent concerner la sensibilisation du public, l’accès à l’énergie, la gestion de l’eau, la dépollution ou encore le traitement des déchets. En échange de leur participation au Fond TPE, les entreprises ont notamment la possibilité de communiquer sur leur action auprès de leurs clients, de leurs fournisseurs ou du grand public. L’essentiel est toutefois de pouvoir participer aux efforts collectifs avec l’aide d’une structure crédible et reconnue.

Astrid Heil, directrice mécénat et collecte au sein de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme est l’invitée de Nathalie Michet dans le Business Club.

