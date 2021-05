Médias et Sport : la nouvelle expo du Musée National du Sport

Initialement prévue en 2020 et reportée en raison de la crise sanitaire, l’exposition Médias & Sport est arrivée avec la réouverture du Musée National du Sport à Nice, le 19 mai dernier. Elle raconte l’histoire de ceux qui transmettent le sport et qui le transforment pour le rendre toujours plus populaire. Exceptionnellement, l’entrée au musée est gratuite jusqu’au lundi 31 mai inclus.

De la naissance de la presse sportive qui exalte les vertus du sport et des sportifs pour mieux s’en nourrir et assurer son développement à l’ère du tout numérique en passant par l’arrivée de la radio avec la magie de ses grandes voix puis celle de la télévision, la nouvelle expo temporaire du musée installé à l’Allianz Riviera retrace plus de 150 ans de passion.

Qu’il soit écrit, parlé ou filmé, le média tend avant tout à raconter le sport, et à en sublimer ses champions.

« Tous les grands sportifs ont besoin des médias : Zidane ne serait pas Zidane sans eux. Mais à l’inverse les médias ont besoin de relater de grands événements sportifs car le sport fait vendre ». Thomas Fanari

Des émotions sublimées

Les grandes voix, les répliques mythiques, les images d’anthologie, les dessins facétieux, les sons qui ont accompagnés les grands moments de sport, font à présent partie de la mémoire collective, d’un patrimoine à conserver et à diffuser. Les médias évoluent, parfois profondément, mais les émotions qu’ils véhiculent sont toujours aussi intenses.

C’est cette passion du sport et de ses légendes qui est (re)transmise sur plus de 500 m2 à travers des objets inédits mais aussi et surtout par de nombreux dispositifs immersifs et interactifs. Ceux-ci permettent de découvrir ou de redécouvrir cette histoire commune construite à la fois par les exploits des champions et par ceux qui les ont racontés.

Thomas Fanari, responsable communication du Musée National du Sport était notre « Guest » (tous les jours dans l’Afterwork entre 16h et 19h). Retrouvez ci-dessous son interview :