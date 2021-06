Festival Télé de Monte-Carlo : le compte à rebours a commencé !

Annulé en 2020 en raison de la pandémie, le Festival de Télévision de Monte-Carlo fait son grand retour. Du 18 au 22 juin, studios, chaînes de télévision et vedettes du petit écran se retrouveront au Grimaldi Forum pour promouvoir leurs programmes et concourir à la compétition des Nymphes d’Or.

Cette année, le plus ancien festival de télévision au monde fêtera son 60e anniversaire. Une évolution de la compétition permettra au jury de récompenser notamment le meilleur de la fiction toutes catégories confondues.

Les membres de la production et du cast de chaque programme sélectionné seront présents à Monte-Carlo pour présenter leur œuvre lors de projections publiques en avant-première et prétendre remporter une des prestigieuses Nymphe d’Or.

Des stars sur le tapis rouge, un cast plus européen

De Joey Starr à Audrey Fleurot en passant par Samuel Le Bihan, Anny Duperey, Guillaume Labbe, Arnaud Ducret ou encore Hugo Becker, les Français formeront le gros du contingent.

Les amateurs de « soap » Made In France seront gâtés avec une partie des comédiens de « Ici tout commence », « Demain nous appartient » et « Plus belle la vie » dont Ingrid Chauvin, Francis Huster, Clément Rémiens, Alexandre Brasseur, David Ban ou Laurent Kerusore.

Jaime Lorente et Darko Peric, deux des acteurs de la série culte espagnole « La Casa de Papel » complèteront cette jolie panoplie.

Une série sud-africaine en ouverture

Le vendredi 18 juin, la cérémonie d’ouverture du Festival se conclura par la projection en avant-première mondiale de la série sud-africaine « Reyka ». Cette coproduction internationale est présentée par Fremantle, producteur et distributeur mondial de premier plan, et produit pour M-Net. Il s’agit d’un thriller policier en 8 épisodes de 60 minutes.

« Malgré la crise du covid, cette édition anniversaire sera un très bon cru avec trois avant-premières mondiales en présence du cast et une pléiade de stars accessibles au public à travers les traditionnelles rencontres, séances de dédicaces et Behind the scenes » Laurent Puons

Laurent Puons, le vice-président délégué du Festival de Télévision de Monte-Carlo était notre « Guest » ce lundi 31 mai. Cliquez ci-dessous pour écouter son interview :

Retrouvez « Le Guest » avec Jean-Christophe Sanchez et Eric Embriaco, tous les lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 16 heures et 19 heures dans l’Afterwork.

Et l’ensemble des podcasts de Radio Monaco : Replay – Radio Monaco (radio-monaco.com)