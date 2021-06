Kungs : Never Going Home

Kungs fait un retour ensoleillé !

Le dj d’origine toulonnaise vient de sortir Never Going Home, et semble bien ne pas vouloir rentrer à la maison se coucher ! Après ces longs mois enfermé, lui qui a créé son Club Azur pendant le confinement, Kungs se met en scène derrière les platines au bord d’une piscine avec la mer en arrière-plan pour son tout nouveau clip. Les connaisseurs reconnaitront certainement le Cercle des Nageurs de Marseille. Never Going Home est à retrouver dans la playlist de Radio Monaco, de quoi savourer pleinement le nez au vent et les pieds dans l’eau l’arrivée de l’été !