Nice – Cap-d’Ail: le projet de navette maritime prend l’eau

Selon Monaco-Matin, le projet de navette maritime entre Nice et Cap d’Ail est remis à l’an prochain car l’appel d’offres n’a pas porté ses fruits.

Dans le Press Club ce mardi, une double page de Monaco-Matin consacrée aux embouteillages sur la Moyenne Corniche. On y apprend notamment que le grand projet de navette maritime annoncé avec tambours et trompettes pour l’été prochain entre Nice et Cap-d’Ail est reporté. L’appel d’offres n’a pas trouvé de candidat sérieux. Selon le Maire de Cap-d’Ail, Xavier Beck, “trouver des bateaux pour faire le trajet en 30 minutes ce n’est pas évident”. Peut-être faudrait-il, selon lui, ajouter 10 minutes de plus pour prendre en compte la sortie du port de Nice, et les aléas de la météo.

La piste du tunnel

En attendant, Monaco-Matin s’interroge sur les solutions possibles pour en finir avec les bouchons. « Et si la solution, c’était un tunnel ? » Le journal régional pose la question à Xavier Beck qui s’exprime longuement sur les difficultés que rencontrent les automobilistes pour entrer et sortir de Monaco. “On en parle depuis des années, c’est un peu notre serpent de mer”, reconnaît l’édile, plutôt sceptique sur le dernier projet évoqué lors des réunions entre les autorités de la principauté et celles de la Métropole Nice Côte d’Azur. Pour désengorger le trafic sur l’A500, l’idée est désormais de creuser des trémies dans les deux sens pour éviter les feux rouges qui ralentissent la circulation.

Un métro azuréen

Le Maire de Cap d’Ail n’est pas convaincu par les bénéfices de cet éventuel chantier. Dans les pages de Monaco-Matin, il explique que le gain de temps pour arriver faire le trajet Nice-Monaco en heure de pointe serait de 4 à 7 minutes. “Si c’est 7 minutes, on peut dire que c’est bien mais je ne suis pas sûr pour autant que le jeu en vaut la chandelle”, explique l’élu LR. “Alors si c’est 4 minutes, ce n’est même pas la peine !”.

Lui milite plutôt pour une solution ferroviaire: une sorte de métro azuréen, avec une vraie régularité. “Un train qui marche comme à Paris”, se prend il à rêver.