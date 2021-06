L’aromathérapie, la thérapie par les huiles essentielles

L’aromathérapie à l’honneur aujourd’hui sur Radio Monaco.

On la nomme aussi : la thérapie par les huiles essentielles. Il s’agit d’un liquide obtenu par entraînement à la vapeur lors de la distillation d’une plante, de sa distillation sèche, ou par expression à froid.

Les huiles essentielles contiennent une très forte concentration de molécules biochimiques aromatiques extraites de plantes. Elles sont naturellement composées d’au moins 50 principes actifs !

L’aromathérapie est une médecine naturelle ancestrale. Des chercheurs ont ainsi trouvé des traces d’extraction et de distillation de plantes datant de plusieurs millénaires, en Chine & en Inde.

Comment utiliser l’aromathérapie ?

Aujourd’hui, la thérapie par les huiles essentielles est devenue très populaire. Nombreux sont ceux qui veulent limiter la dépendance à l’allopathie (qui reste absolument nécessaire selon les cas) tout en se dirigeant vers des médecines plus douces.

Il est possible d’avoir recours à l’aromathérapie dans de nombreuses situations. L’huile essentielle est en effet un concentré aux multiples actifs qui se déploient sur différents fronts. L’HE est antivirale, antibactérienne, antifongique …

Elle peut aussi agir sur les états émotionnels comme le stress et l’anxiété. Apaiser la colère, lutter contre la fatigue..

Les huiles essentielles peuvent s’utiliser en inhalation, en dispersion aérienne, en application cutanée ou encore par voie orale !

Pour retrouver votre équilibre émotionnel, Lydia Bosson privilégie l’olfaction consciente. C’est à dire en fermant les yeux. Car lorsque vous respirez une HE, les informations sont communiquées directement au cœur de votre système limbique. Il est surnommé le cerveau émotionnel et a un rôle très important dans le comportement et en particulier dans diverses émotions. C’est valable aussi pour la mémoire, les comportements alimentaires ou encore le contrôle du système endocrinien.

Attention, l’aromathérapie n’est pas sans contre-indication. Il est essentiel de se fier à un professionnel. Il est très important de tenir compte des éventuelles interactions avec des médicaments ou des produits cosmétiques.

Sachez qu’il existe des livres sur l’aromathérapie et des guides pour vous informer.

