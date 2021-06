Tokyo dans la ligne de mire du boxeur monégasque Hugo Micallef

Avant de prendre la direction de Villebon (Essonne) où il disputera le tournoi européen de qualification olympique (4-9 juin), Hugo Micallef était l’invité de « Sport Time » sur Radio Monaco.

A quelques jours de cette échéance capitale, le jeune boxeur de Monaco a fait part de sa détermination et de sa confiance. Depuis qu’il s’entraîne aux Îles Canaries, sous la houlette de son nouveau mentor, Carlos Formento, et de son préparateur physique, Thomas Cretot, Hugo Micallef est persuadé d’avoir franchi un cap.

« Je ne me suis jamais senti aussi bien physiquement et mentalement »

Pour atteindre son objectif et décrocher le précieux sésame pour les Jeux olympiques de Tokyo, Micallef devra terminer dans les six premiers d’un tournoi qui avait été brutalement interrompu à cause de la Covid-19.

La compétition reprendra là où elle s’était arrêtée. Le 16 mars 2020, Hugo l’avait débutée de manière idéale, en s’imposant face au Serbe Milan Vrankovic.

En 8e de finale, le représentant de la Principauté affrontera le Britannique Pat McCormack. Un adversaire de taille qu’il avait combattu aux Jeux européens de Minsk en 2019, s’inclinant au final. Mais Micallef promet une issue différente.

« McCormack est un grand boxeur et il est très expérimenté. Mais j’ai énormément gagné en puissance et en rapidité et je pense qu’il sera très surpris »

Au micro de Radio Monaco, Hugo Micallef est également revenu sur la transmission de sa passion pour le noble art par son père André Micallef, ses débuts sur le ring, sa progression, etc.

Le meeting Herculis également au menu de ce Sport Time

Le dernier numéro de « Sport Time » était également consacré au prochain Meeting Herculis. Le prestigieux événement se déroulera le vendredi 9 juillet au Stade Louis II.

Yulimar Rojas (quadruple championne du monde du triple saut), Gianmarco Tamberi (détenteur du record d’Italie du saut en hauteur) et Djilali Bedrani (5ème des derniers championnats du monde à Doha sur 3000m Steeple) ont déjà confirmé leur présence. D’autres grands noms de l’athlétisme se joindront à eux dans les prochaines semaines.

Le directeur de l’étape monégasque de la Diamond League, Jean-Pierre Schoebel, est venu nous en parler (à écouter à partir 14 min) :