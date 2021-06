Un breakfast concert de Mahfoud & Ensemble ce samedi au Fort Antoine

Créée en 2020, l’association monégasque We Are Making Moments (WAMM) lance ses activités auprès du public en invitant Mahfoud & Ensemble. Cette formation musicale venue de Hollande se produira le samedi 5 juin, de 10 heures à midi, dans le cadre magique du Fort Antoine de Monaco.

WAMM est née au coeur de la crise du covid, pendant le confinement. Selon Adrien Deverdun, son président, l’objectif de l’association est de « favoriser la reconnexion à soi, aux autres et au bien commun à travers l’art et la culture ».

WAMM élabore et sélectionne des moments à travers des installations artistiques urbaines, la création et publication de contenus en ligne et l’organisation d’événements, pour un monde qui soit plus créatif, humain, durable et ainsi plus conscient.