L’équipe de Ninja Warrior reçue par le maire de Cannes

C’est devenu un rituel. Chaque année, David Lisnard reçoit dans son bureau les animateurs de Ninja Warrior. L’émission de divertissement de TF1 vient de boucler le tournage de sa sixième saison sur l’Esplanade de la Pantiero.

Iris Mittenaere, Christophe Beaugrand et Denis Brogniart ont reçu des mains du maire de Cannes un cadeau : une paire de baskets personnalisée et customisée par le graffeur originaire de Vallauris, Menace L’artiste.

« Il n’y a aucun pays qui propose une émission dans un tel écrin » Denis Brogniart

Cannes accueille Ninja Warrior depuis 2016 et au fil des ans, la relation de travail est devenue amicale. Le trio d’animateurs apprécie particulièrement cet instant d’échanges et de convivialité. Denis Brogniart a même évoqué « une parenthèse de plaisir et de partage ».

De la notoriété et des retombées économiques pour la cité des festivals

Le plaisir est partagé par David Lisnard. Pour le maire de Cannes, le retour de Ninja Warrior marque le redémarrage de l’activité événementielle sur la Croisette.

Habituellement, l’émission est enregistrée en public et la mairie invite les Cannois à assister au tournage. Le protocole sanitaire imposé à l’émission et le maintien du couvre-feu à 21 heures ne l’a pas permis cette année. Ce n’est que partie remise, espère Christophe Beaugrand.

La date de diffusion n’a pas encore été communiquée mais Denis Brogniart a levé le voile sur ce qui sera, selon lui, « la grande nouveauté » du programme.

