My positive impact : environnement & océans à l’honneur

My positive Impact ! C’est votre nouveau RDV sur Radio Monaco chaque vendredi avec Florent Favier. Sa mission : vous apporter des clefs de compréhensions sur les enjeux environnementaux et écologiques. En parallèle, Florent vous livre ses astuces et conseils pour agir au quotidien de façon simple et ludique.

Pour ce premier RDV, cap sur les journées mondiales de l’environnement (demain, le 5 juin) et de l’océan (le 8 juin).

Deux moments forts à inscrire dans vos agendas ! Evidemment, en premier lieu, c’est l’occasion de célébrer la nature. Mais pas que. Les enjeux environnementaux seront au coeur de ces deux dates.

C’est pourquoi associations, experts, institutions ou encore entreprises se réunissent. Tous vont ainsi dresser un « bilan », tout en mettant en lumière des initiatives encourageantes.

Optimisme et partage rythmeront ces deux journées mondiales. L’important étant de trouver le bon équilibre pour vous alerter sur les problématiques actuelles, sans vous plomber le moral !

Passez à l’action

Pas toujours facile de savoir comment s’y prendre pour oeuvrer en faveur de la planète et des océans. Pourtant, il existe de nombreuses initiatives pour prendre soin de notre environnement. My positive impact zoome aujourd’hui sur la Goutte Bleue !

L’opération a démarré début juin, sous l’impulsion de la fondation Pure Océan. Il suffit d’acheter un pack la Goutte bleue et de ramasser des déchets avant qu’ils n’atteignent la mer ! L’enjeu est colossal. Chaque seconde, l’océan ingurgite 250 kilos de déchets à travers le monde. C’est l’équivalent d’un camion poubelle chaque minute.

Ainsi, la pochette La Goutte bleue est vendue 5 euros. 4 euros seront reversés à Pure Océan pour financer la recherche océanique. A cette fin, les fonds permettront de soutenir de jeunes chercheurs dont les inventions ont pour but de protéger l’océan.



Pour savoir où vous procurer ce pack La goutte Bleue, cliquez ICI