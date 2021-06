Bob Sinclar : We Could Be Dancing

Succombez à l’invitation à danser de Bob Sinclar et Moly Hammar

C’est un titre qui fait du bien ! We Could Be Dancing vous embarque directement sur la piste avec son mélange de Pop et d’Italo Disco. Une fois de plus, Bob Sinclar démontre tout son talent de dj et de producteur capable de se réinventer. Il a fait appel à la chanteuse suédoise Moly Hammar pour une partie vocale envoutante qui donne tout le charme à ce titre. Coté clip, ils nous embarquent dans une virée dans les années 80 en s’inspirant de certaines pochettes de disques emblématiques de l’époque (Lipps Inc., Kraftwerk, Bowie, Bruce Springsteen…) A vous de les retrouver !