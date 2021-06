Les vêtements de grossesse sont-ils indispensables ? La liste est souvent interminable. Leur durée de vie finalement très courte. Aujourd’hui dans la minute mode éthique une question essentielle : faut il investir dans des vêtements de grossesse ?

Pour y répondre, Victoire Satto, co fondatrice de The Good Goods zoome sur les achats présumés indispensables lorsque vous attendez un enfant ou que vous allaitez.

La question a son importance lorsqu’on sait que pour la plupart il s’agit de produits maxi-markétés et finalement très éphémère. Leur impact sur l’environnement et votre porte-monnaie est donc conséquent.

Par ailleurs, si l’on considère que le corps se modifie du troisième mois de grossesse à la fin de l’année qui suit l’accouchement, les vêtements de grossesse ont une durée de vie limitée. Plus étonnant encore, ils sont souvent abandonnés après l’achat. The Good Goods a réalisé une enquête miniature auprès de la gente féminine. Et la réponse est unanime ! Les indispensables de la grossesse, (comme le fameux jean élastique) sont très souvent délaissés au profit du combo pull d’homme et legging.

Alors quels sont les « vrais indispensables » ?

Victoire conseille de miser sur une brassière de qualité, confortable et surtout qui s’adapte à votre morphologie. Une brassière que vous pourrez réutiliser après votre grossesse pour faire du sport par exemple.

La marque Naja propose des modèles de qualité, constitués à 95% de coton biologique et 5% d’élasthanne.

Une autre astuce durable : la combinaison ou la salopette. C’est un vêtement versatile et hyper confortable à réutiliser sans modération.

Il est d’ailleurs conseillé d’en choisir une de seconde-main.

Concernant les pantalons, optez pour un modèle trop grand que vous ajusterez à l’aide de bretelles. C’est un accessoire unisexe et aujourd’hui très original. Vertical Accessoires en propose une large palette, toutes fabriquées en France.

Evidemment, il est conseillé d’opter pour des matières naturelles certifiées Oeko-Tex. Ce label assure l’innocuité du vêtement fini, à la fois pour le consommateur et le producteur. La marque Tziganette propose des tops d’allaitements fabriqués en circuit-court dans un atelier à partir de matières dormantes upcyclées.

Enfin, dernière étape la location de vêtement. Idéale dans cette période de votre vie. D’ailleurs, c’est un réflexe que beaucoup de mamans appliquent pour leur garde-robe de grossesse. Inelle est une super plateforme de deuxième vie de vêtement de maternité.

Beaucoup l’appliquent aussi au dressing de leur enfant. En effet, ils grandissent bien trop vite pour pouvoir rentabiliser leurs pantalons, robes et tee-shirts.

Pour aller plus loin !