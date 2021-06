Jude Todd : « Croire en ses rêves et ne rien lâcher »

Après « Better with you » qui cumule plus de 150 000 écoutes en streaming, Jude Todd signe « Don’t need your love ». L’artiste Fréjusien nous présente son nouveau single.

Contrairement à ce que le mot « love » laisse entendre, cette chanson ne parle pas d’amour. Elle est un encouragement, une incitation à aller au bout de ses rêves.

« Dans cette chanson, j’encourage les gens à ne pas écouter ceux qui véhiculent des ondes négatives. Je leur dis au contraire de s’appuyer sur ceux qui les aiment et les soutiennent et de croire en leurs rêves quoi qu’il arrive » Jude Todd

Révélé dans « The Voice »

Comme tous les artistes en devenir, Jude Todd a connu des moments de galère. Certains, dans le milieu, ont cherché à le dissuader. D’autres, au contraire, lui ont fait miroiter des choses qui ne sont jamais arrivées.

« Parfois, dans l’industrie musicale, on te met des étoiles dans les yeux mais on peut très vite être déçu »

Mais le jeune homme de 27 ans a du tempérament et un entourage positif et fidèle. Il n’a jamais renoncé et petit à petit, l’oiseau fait son nid.

Depuis sa prestation dans l’émission « The Voice » en 2013, l’auteur-compositeur et interprète à l’univers pop-folk-électro a fait du chemin et pas mal de scène.

BB Brunes, Louane, Amir, Alice Merton, Charlie Winston ou encore Benjamin Biolay lui ont donné sa chance en première partie.

En concert cet été dans la région

En attendant un nouvel EP à la fin de l’année, Jude Todd s’apprête justement à retrouver la scène. Il se produira notamment en première partie de Cock Robin au Festival Le Chien Rouge au Cannet-des-Maures le 17 juillet prochain et sur la Terrasse du Palais des Festivals de Cannes le 18 août.

Retrouvez ci-dessous l’interview de Jude Todd :