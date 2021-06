L’astrologie à la une aujourd’hui !

C’est le retour de la Pause Lecture avec les Editions Jouvence.

Chaque mois un coup de cœur axé autour du bien-être et du développement personnel.

Pour cette fin de printemps, les éditions Jouvence publient 12 oracles astro ! A chaque signe astrologique donc son oracle. Que vous soyez Bélier, Cancer ou encore Poissons, vous allez découvrir d’autres facettes de votre personnalité, loin des sentiers battus.

Ces ouvrages se veulent surtout interactifs et ludiques. Vous y retrouverez notamment des tests, des roues zodiacales et 24 cartes détachables. Un outil pour devenir l’acteur éclairé de votre vie tout en faisant de l’astrologie une alliée du quotidien.

Objectif : vous appréhender le plus finement possible ou encore comprendre les relations qui vous lient aux autres.

Une lecture pour mieux vous connaître, apprendre les subtilités de l’astrologie tout en dépoussiérant cette discipline qui souffre parfois d’idées reçues.

Vous pourrez profiter de trois grands chapitres dans chacun des oracles

Au programme, une découverte de votre portrait astrologique pour mieux vous connaître et levez toutes les préconçus autour de votre signe.

Vous pourrez aussi vous approprier les bases de l’astrologie via les roues zodiacales à compléter.

Et enfin, vous approcherez le mode d’emploi de l’oracle pour utiliser les 24 cartes détachables.

Infos en plus sur les auteurs

* L.B SATIS a consacré ses études à l’histoire de l’art et l’archéologie avant de se former à l’astrologie. Aujourd’hui elle étudie toujours avec passion le langage des étoiles.

* Et T.K YONGDROUP habitué à côtoyer le bouddhisme tibétain depuis sa tendre enfance. Sa soif de connaissance l’a conduit vers l’étude approfondie de la méditation et de l’astrologie.

La playlist Pause Lecture à découvrir