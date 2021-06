Dans un instant, c’est le DJ résident Demayä qui va prendre les platines et qui évoque son aventure et sa vision en tant que DJ.

Interview avec Demayä

Présentation du profil DJ

Eric : Bonjour Demayä !

Demayä : Bonjour, ça fait super longtemps de revenir et ça fait plaisir de revoir les studios ici.

Eric : Et oui, de voir les studios de Radio Monaco. Tu es installé en face de moi. On discute tranquillement de toi pour parler de ta culture, d’où tu viens, depuis combien de temps tu mixes.

Pour commencer, depuis combien de temps le virus du deejaying s’est emparé de toi ?

Demayä : A mes débuts, j’avais à peu près 10-11 ans quand j’ai commencé à tourner mes premiers disques à cet âge-là. Tout simplement car mon père avait acheté le DVD de Bob Sinclar durant cette période intitulé Africanism. A partir du premier visionnage à la télé, j’ai de suite été conquis en me disant que c’est exactement ce que je voudrais faire.

J’étais très curieux de savoir par quelle manière on enchaînait les disques, en particulier lors des transitions.

Eric : De passer d’un disque à un autre ?

Demayä : Exactement. C’est cela qui m’a intrigé dès mon plus jeune âge.

Eric : D’accord. Donc en écoutant ou regardant les images issues d’Africanism, il me semble que les vidéos ont été mixées au tempo de la musique si mes souvenirs sont exacts.

Demayä : Tout à fait, je garde un souvenir incroyable ce DVD.

Lieux incontournables en tant que DJ résident

Eric : Quelle a été ta carrière jusqu’à présent ? Demayä : Alors j’ai été résident durant un bon nombre d’années, notamment du côté du High Club à Nice sur la Promenade des Anglais. J’ai aussi joué à Londres, Amsterdam, Dubaï, Marbella, Monaco, Cannes et puis je crois que c’est tout (rires).

Univers musical

Eric : Dans quel genre musical tu te sens le plus à l’aise ?

Demayä : Dans le mien ! Je produis de la musique électronique. Donc j’adore revisiter la House Music avec une touche mélodique, profonde et minimaliste. Toujours en essayant de garder une connotation ethnique. C’est exactement à quoi correspond le projet Demaya.

Eric : Donc tu recherches un mélange de cultures musicales que l’on puisse retrouver à travers tous les mixes dans ton émission. On peut partir aussi bien en Asie qu’en Afrique et même rester sur deux continents en même temps.

Demayä : C’est exactement ça, tout en gardant un bon groove tout au long de l’histoire (rires).

Les projets d’avenir en vue

Eric : En ce moment on sait que la vie est très compliquée pour le milieu de la nuit, le monde du spectacle, la culture et pour également les DJs. Dans les mois qui arrivent, quels sont tes rêves ?

Demayä : Je rêve de pouvoir retrouver un dancefloor, un ‘crowd’, le sens de la fête et tout ce qui nous manque depuis plus d’un an. Et surtout de jouer tous les titres que l’on a préparé et que l’on garde en stock. Je rêve de tout cela honnêtement (rires).

