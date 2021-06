L’aromathérapie c’est chaque mercredi sur Radio Monaco avec Lydia Bosson.

Aujourd’hui, découvrez comment pacifier votre irritabilité voire votre colère à ses côtés.

Ce sont des émotions bien connues qui nous traversent et qui, parfois s’installent. Selon l’Ayurveda, la colère excessive ou encore l’irritabilité correspondent à un « pitta » très élevé. Pitta = élément feu !

C’est pourquoi, Lydia Bosson a sélectionné 3 huiles essentielles et hydrolats pour vous accompagner et retrouver votre sérénité.

Cap d’abord sur la lavande vraie, particulièrement la « Lavandula Angustifolia » la seule dotée d’un effet apaisant et rafraichissant.

Elle aide aussi à renouer avec un sommeil pacifié et donc réparateur.

La coriandre également qualifiée en Ayurveda de « climatiseur de notre psychologie ». Elle a un grand effet « anti-pitta ». Vous pouvez commencer par assaisonner vos plats avec de la coriandre pour profiter de ses bienfaits. Elle est une véritable alliée contre les brûlures d’estomac.

Enfin, autre option la menthe poivrée. Elle est très bénéfique pour le foie. Un point important puisque selon la médecine chinoise la colère est liée au foie.

Les conseils de Lydia Bosson pour utiliser ces huiles essentielles

Vous pouvez bien sûr les diffuser dans la pièce que vous occupez. A la maison ou encore au travail.

Sans oublier l’olfaction : pensez à humer le flacon d’huile essentielle les yeux fermés et en pleine conscience.

Il est aussi possible de profiter des bienfaits de la lavande vraie et de la coriandre en versant dans l’eau du bain 8 gouttes d’huiles essentielle avec une poignée de sel marin.

Attention en revanche La menthe poivrée ne doit pas être utilisée dans le bain, ni pour les enfants en dessous de 5 ans !

Enfin les hydrolats sont aussi très utiles. Pour cela, Lydia vous suggère de diluer une cuillère à soupe d’hydrolat de menthe poivrée dans un litre d’eau à boire dans la journée.

Attention, l’aromathérapie n’est pas sans contre-indication. Il est essentiel de se fier à un professionnel. Il est très important de tenir compte des éventuelles interactions avec des médicaments ou des produits cosmétiques.

Sachez qu’il existe des livres sur l’aromathérapie et des guides pour vous informer.

