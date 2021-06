A Monaco, le football féminin ouvre une nouvelle page

Thomas Martini, responsable du développement au sein de l’AS Monaco Football Féminin était notre invité ce mercredi 9 juin dans « Sport Time ». Une nouvelle page s’ouvre pour le club : de nouveaux partenaires financiers créent une entité monégasque dédiée au développement professionnel du foot féminin à Monaco.

En Principauté, les prémices du football féminin remontent aux années 70. Le premier club est créé en 1977 sous le nom d’Omnium Sport de Monaco. L’OSM connaît son heure de gloire dans les années 80 et 90. Mais après un lent déclin, il disparaît en 2010.

L’activité renaît en 2011 sous la bannière de l’AS Monaco Football Féminin. Aujourd’hui, après une phase de forte croissance qui a fait passer de 50 à 150 le nombre de licenciés, le club s’aligne dans toutes les catégories dès l’âge de 5 ans.

La professionnalisation est en marche

L’équipe fanion, elle, participe au championnat de Régional 1. Elle ambitionne de rejoindre très rapidement la D2 et l’élite à plus long terme. Aujourd’hui, ce projet prend de l’épaisseur grâce à l’arrivée de Jennyfer Just et Matt Hulsizer et le Groupe PEAK6 en tant que nouveaux partenaires.

Selon le communiqué officiel de l’ASMFF, « Ces derniers, par le biais d’une nouvelle société, engagent des moyens conséquents dans le cadre du développement d’un ambitieux projet. Jenny Just et Matt Hulsizer seront les co-présidents de la structure professionnelle et seront entourés de nouveau partenaires et sponsors ».

En outre, le club peut compter sur la participation de Liz et George Altirs dans l’actionnariat du club. La société Capelli Sport devient l’équipementier officiel du club pour les saisons à venir.

PEAK6 Group sera l’actionnaire majoritaire du club et l’association ASMFF sera le second actionnaire principal.

« Le club pourra bénéficier d’un budget conséquent avec l’espoir d’inciter de plus en plus de femmes et de jeunes filles à venir pratiquer le football. L’ambition sera de permettre à l’équipe première de rejoindre l’élite du football féminin français dans les prochaines années », ajoute le communiqué.

Cliquez ci-dessous pour retrouver en intégralité l’interview de Thomas Martini.