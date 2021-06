Légende vivante des Red Bull Cliff Diving World Series, dont il fut huit fois vainqueur, l’athlète tout juste naturalisé Français remet son titre en jeu ce week-end (11-12 juin) à Saint-Raphaël.

En effet, la prestigieuse et spectaculaire compétition mondiale de plongeon se déroule pour la première fois dans le cadre exceptionnel du Cap Dramont.

Le lieu choisi, habituellement interdit aux plongeons, est exceptionnellement ouvert aux professionnels.

Les Red Bull Cliff Diving World Series voient s’affronter les meilleurs plongeurs en chute libre de la planète (14 hommes et 14 femmes) dans une succession de figures à couper le souffle.

Unique étape en France, l’étape Raphaëloise sera la première du circuit international en cette saison 2021.

Avant de s’élancer dans la compétition, Gary Hunt était l’invité exceptionnel de notre dernier Sport Time sur Radio Monaco.

« Ne plus penser à rien avant le saut, c’est l’idéal. La plupart du temps, on est pétri de doutes. Mais dès que mes pieds sont partis de la plateforme, il y a une forme de relâchement et toute la peur s’en va »