Hervé : Monde Meilleur

Hervé sort une nouvelle édition de son album Hyper

Récompensé d’une Victoire de la Musique comme Révélation Masculine, Hervé nous dévoile une version « Prolongations‘ de son album Hyper, avec 5 titres inédits en cadeau. Le single Monde Meilleur a été choisi pour assurer la promo de cette réédition, et c’est en ces mots que le chanteur en parle : « Monde Meilleur résonne en moi comme un cri du coeur. Comme le clip, il décrit le pouvoir que peut avoir l’imaginaire, ces réalités qu’on transforme parfois pour trouver sa place dans ce monde« . En concert à l’Olympia le 25 octobre prochain, Hervé sillonnera les routes de France cet été pour le plus grand plaisir du public : « Avec mon équipe, on réalise peu à peu la chance qu’on a de repartir sur les routes, partager, vibrer à nouveau. »