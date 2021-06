La journée mondiale du Yoga c’est lundi prochain, le 21 juin.

C’est pourquoi, à cette occasion, l’association YOGA SHALA CIRCLE Monaco se mobilise pour vous faire découvrir le Yoga. L’évènement baptisé « Yoga Solstice Monaco » se tiendra lundi prochain à partir de 18 heures sur les terrasses du Casino de Monte-Carlo !

L’opportunité pour chacun de découvrir le yoga entouré par des professeurs qualifiés et passionnés, le tout en plein air, avec une vue imprenable sur la Méditerranée ! Les participants pourront ainsi fêter le solstice d’été, synonyme de célébration de la joie, de la sérénité ou encore de la créativité.

Par ailleurs, ce RDV est accessible à tous, quels que soient votre âge et votre niveau de pratique. L’essentiel étant de partager un moment convivial, tout en respectant les consignes sanitaires.

Sans oublier la solidarité ! Cette année, YOGA SHALA CIRCLE Monaco soutiendra Fight Aids Monaco, organisation à but non lucratif fondée par SAS la Princesse Stéphanie en 2005.

Si vous voulez faire des donations, vous pourrez les déposer directement sur place lundi prochain. Ensuite, les fonds seront entièrement reversés à l’association Fight Aids Monaco.

En parallèle, une statue sera vendue aux enchères. « Doggy John Monaco » de l’artiste Julien Marinetti à admirer sur les terrasses du Soleil.

Pensez à vous munir de votre tapis et votre masque !

Infos en plus :

L’ONU est à l’origine de cette journée Mondiale du Yoga, sous l’impulsion du premier ministre indien Narendra Modi. Objectif : faire connaître les bienfaits de cette discipline ancestrale. 177 nations se sont associées depuis à cette initiative.

Pour rappel, le yoga est la pratique d’un ensemble de postures et d’exercices de respiration. Le but : renouer avec un bien-être physique et mental. Le yoga est idéal pour assouplir ses muscles, tonifier la silhouette ou encore travailler l’équilibre et booster la concentration. Une vraie pause pour soi, pour se connecter et se recentrer.

A ce jour, il existe différents types de yoga : à vous de trouver celui qui vous correspond le plus.