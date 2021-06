L’aromathérapie c’est chaque mercredi sur Radio Monaco avec Lydia Bosson. Découvrez aujourd’hui comment calmer le stress et l’anxiété !

Aromathérapeute passionnée, elle a également fondé l’école USHA VEDA basée en Suisse et dédiée au domaine de la santé au naturel.

Chaque semaine, elle vous propose de retrouver votre équilibre émotionnel via les huiles essentielles et les hydrolats.

Le stress et l’anxiété sont souvent liés à notre côté perfectionniste. Paralysés par la peur de ne pas réussir, le stress s’empare alors de nous.

Les huiles essentielles anti-stress

Première étape pour faire face au stress : misez sur l’huile essentielle de vétiver très calmante et anti-stress. Vous pouvez la respirer en pleine conscience les yeux fermés pour profiter de ses bienfaits apaisants.

Elle est également disponible sous forme d’hydrolat. Elle sera tout aussi bénéfique pour la circulation sanguine.

Autre conseil de Lydia Bosson en cas de stress intense, l’angélique racine. Destinée surtout aux personnes sensibles, voire susceptibles et hyper réactives.

Enfin, cap sur toutes les huiles provenant de l’oranger. Vous pouvez d’ailleurs les diffuser pour calmer l’atmosphère.

Attention, les huiles essentielles d’orange et d’angélique racine sont phototoxiques. Il ne faut donc pas s’exposer au soleil si vous les utilisez par voie cutanée.

Attention, l’aromathérapie n’est pas sans contre-indication. Il est essentiel de se fier à un professionnel. Il est très important de tenir compte des éventuelles interactions avec des médicaments ou des produits cosmétiques.

Sachez qu’il existe des livres sur l’aromathérapie et des guides pour vous informer.

