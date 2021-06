Dessiner sereinement son futur avec Chloé Bloom !

Sur votre route du développement personnel et du bien-être, vous pourriez bien croiser Chloé Bloom.

Coach & mentor, elle diffuse ses bonnes ondes et ses conseils au quotidien sur la toile.

Elle guide, ceux qui le souhaitent, sur le chemin de l’épanouissement spirituel, professionnel ou encore personnel.

Passionnée et passionnante, Chloé Bloom propose aujourd’hui des programmes de bien-être, détox et naturopathie ainsi que des retraites holistiques et transformatives.

Sa mission : vous aider à libérer votre plein potentiel pour construire et incarnez la personne que vous voulez être.

Aujourd’hui, elle zoome sur le futur. Selon un sondage Opinion Way paru en janvier 2017 : deux tiers des Français déclaraient avoir peur de l’avenir. Cette angoisse a gagné en puissance pendant la pandémie mondiale. Pour autant, elle a diverses origines comme la peur de l’inconnu, ou encore l’inquiétude face aux perspectives associées à l’actualité.

Envisagez un futur « Feel Good »

Stoppez les films catastrophe ! C’est la première étape. En effet, accepter l’imprévisibilité de la vie vous permettra de relativiser et d’avoir moins peur du futur. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui n’est pas encore arrivé.

Par ailleurs, comme le dit Chloé Bloom, votre cerveau est comme un potager. C’est vous qui choisissez quelles fleurs pousseront. Vos pensées influent sur votre vie et donc votre futur ! Avoir des pensées plus positives est aussi un gage de plus de confiance en l’avenir.

Il est important de garder une part de rêves et de fantasmes. Pour passer à l’action, le désir a besoin d’être alimenté ! N’hésitez donc pas à déployer votre imagination via la lecture, la peinture, la musique et même les marches en pleine nature.

Pour tout ce qui dépend de vous, vous avez toujours deux options. Le choix entre vivre avec la peur de ce qu’il adviendra. Ou alors vous préparer au mieux pour que ça se passe bien.

Vos actions dans le présent ont un impact sur votre futur. D’ailleurs, quand vous êtes occupés « à faire », vous pensez moins !

